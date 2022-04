Esce con l’auto e scompare, sos per una 53enne sarda: “Chi ha visto Sabrina Manca?”

Sos per la scomparsa di una 53enne sarda. Sabrina Manca “si è allontanata mattina prima delle 6:30 da Sant’Orsola”, uno dei rioni di Sassari, “con una Fiat 600 azzurra targata CM015BW. Ha lasciato a casa il cellulare e non abbiamo idea di dove possa essere. Con certezza indossa un giubbottino nero con il cappuccio e ha con sè una borsetta completamente nera a tracolla”, scrivono, sui social, i parenti. Una delle figlie, Jessica, contattata da Casteddu Online, spiega: “Siamo andati in tarda mattinata dai carabinieri per denunciare il suo allontanamento, mia madre non era mai sparita e stava bene”. Idea di dove possa essere andata? Zero spaccato: “Si spostava raramente da Sassari. Era stata, in passato, a Cagliari, ma solo nella zona dell’aeroporto e della passeggiata di Su Siccu”.

“L’orario in cui è uscita con l’auto è davvero insolito. Mamma, fatti viva”, dice Jessica. “Siamo preoccupati, chiunque la veda chiami subito il +393487583497 o +393280138867”.