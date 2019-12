Esce con l’auto e scompare, allarme per un 56enne sardo: “Dov’è finito mio padre?” 

È uscito dalla casa dell’anziana madre lunedì 9 dicembre, nel pomeriggio, e si è messo al volante della sua Toyota. Da quel momento, nessuno ha più visto Vittorio Maullu, 56enne residente a Cagliari. I parenti hanno già presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri e, dalla stazione di Mogoro spiegano che “sono state attivate tutte le procedure di ricerca in tutta l’area attorno ad Asuni”. Maullu, al momento della scomparsa, indossava “una felpa e dei pantaloni militari, e ha con sé uno zainetto”, spiega uno dei figli, Michele, a Casteddu Online. Il ragazzo sta raggiungendo proprio Asuni per cercare il padre: “La sua auto, perfettamente chiusa, è stata ritrovata nelle campagne del paese. Papà era tranquillo, non sappiamo perché non stia più dando sue notizie e non aveva nessun motivo per allontanarsi”.

Vittorio Maullu è alto un metro e cinquantasette e ha i capelli brizzolati. “Aiutateci a trovarlo”, chiedono i parenti. Chiunque abbia notizie utili può chiamare il 112 o il +393480369072.