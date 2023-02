Escalaplano: un memorial in ricordo della piccola Linda Marrocu, morta folgorata

Un memorial in ricordo della piccola Linda Marrocu, morta folgorata a quattordici anni da una scarica elettrica durante la doccia: la sua comunità non dimentica e organizza un torneo di pallavolo, disciplina sportiva che tanto amava.

Sono passati già sette anni da quel maledetto 18 gennaio che segnò la giovane ragazzina che tutta la vita aveva innanzi a se ma che, un destino tragico e fatale, ha spezzato i suoi sogni e le sue speranze.

Il suo paese non la dimentica e nel giorno in cui avrebbe compiuto 21 anni la ricorda con un torneo di pallavolo, il 13 febbraio presso il centro sportivo. Commoventi e ricche di significato le parole espresse dal primo cittadino Marco Lampis: “Le amiche e gli amici più cari, in suo ricordo e per mantenere vivo il fortissimo legame con la piccola Linda, innamorata della vita, amante della musica e della pallavolo, organizzano e promuovono il secondo Memorial a lei intitolato, invitando la comunità ad essere partecipe.

Il Memorial si terrà nel Centro Sportivo Polivalente “Gian Bernardo Sulis”, il pomeriggio di lunedì 13 febbraio, con inizio alle ore 17.00; ricordando Linda con pensieri e riflessioni a lei dedicate e con il torneo di pallavolo aperto a tutti.

Concluso il torneo, gli amici e le amiche faranno volare i palloncini bianchi accompagnandoli con alcune canzoni a lei care.

Sono orgoglioso di questi ragazzi e di queste ragazze, che non dimenticano e mostrano il vero volto della nostra comunità.

Una comunità allegra e festaiola, ma che sa ritrovarsi e unirsi anche nei momenti più tristi, stando vicina a chi soffre.

Dobbiamo impegnarci ed essere sempre attenti e sensibili verso chiunque, per qualsiasi ragione, vive un momento di difficoltà e particolare tristezza.