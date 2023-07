Escalaplano, sul monumento naturale di Sa Trona con le moto: “Gesto scellerato”

Con le moto sul monumento naturale di Sa Trona, ad Escalaplano, con tanto di foto ricordo e messaggio sui social: “Basta poco per essere felici!”. A realizzarlo un gruppo di bikers, con lo scatto che ha collezionato sia like sia molte critiche. Tra chi è rimasto a bocca aperta davanti a quella che può essere quasi definita una “profanazione”, Giovanna Podda, che ha scritto alla nostra redazione: “Vorrei denunciare un fatto assai grave a danno di un sito di importanza naturalistica che sorge nel territorio di Escalaplano e che ho avuto il piacere di visitare e ammirare tempo fa, con le dovute precauzioni e rispetto. In allegato vi invio immagine pubblicata e decantata sui social del gesto scellerato di alcuni motociclisti irrispettosi che ,con serena sfacciataggine e arroganza ,hanno parcheggiato le loro moto sopra il monumento naturale di sa trona, noncuranti non solo del pericolo ,ma soprattutto del danno che gesti del genere ,pubblicizzati, possano arrecare al sito e altresì autorizzare e/o invogliare altre persone a commettere tale gesto in futuro”.

“Sono fiduciosa del fatto che questo episodio non passi inosservato e impunito”.