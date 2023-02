Eroico il Cagliari di Ranieri: in dieci con un magico Lapadula batte il Benevento e vola

Un Cagliari eroico e in dieci uomini per quasi tutto il secondo tempo batte il Benevento 1-0 e ottiene tre punti fondamentali per non perdere il contatto con i piani alti della classifica di serie B. Ci pensa Lapadula al settantaseiesimo a trovare il varco vincente e insaccare la palla in rete. Angolo guadagnato, poi l’anticipo su Jureskin in una mischia in area e gol. Una liberazione e pura gioia per i tifosi della Unipol Domus. Venti minuti prima l’espulsione di Altare, già ammonito nel primo tempo: fatale un nuovo fallo. Il Cagliari in inferiorità numerica regge gli assalti dei beneventani, che si vedono anche annullare un gol di Pettinari, colpevole di aver toccato la palla con la mano.

Tre punti in più e una classifica che torna a far.ben sperare i sardi. La strada verso la vetta è ancora tosta e molto difficile, ma il segnale arrivato oggi, sul campo, può già regalare belle speranze ai tifosi rossoblù e allo stesso mister Ranieri.