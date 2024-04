Eroico Alberto, si sente male mentre guida lo scuolabus: mette in salvo i bimbi e poi muore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a Chiavari, vicino Genova. Un uomo di 60 anni, Alberto Cafferata, è morto questa mattina dopo aver avuto un malore mentre era alla guida di uno scuolabus. L’uomo è riuscito prima a fermarsi davanti alla scuola dei bimbi, che sono scesi dal pulmino, e poi una volta ripartito si è accasciato al volante, sbattendo prima contro il cancello di un cantiere e poi contro altre tre auto parcheggiate. Nonostante i rapidissimi soccorsi nulla è stato possibile per salvare il 60enne, che se ne è andato davanti agli occhi di chi ha provato a rianimarlo per più di mezz’ora. Grande cordoglio da parte di tutta Chiavari per un uomo conosciuto e apprezzato da tutti, da sempre a contatto con i più piccoli. Fortunatamente nessun danno ha coinvolto altre persone, se non le auto parcheggiate contro cui è andato lo scuolabus.