Epifania a Cagliari, domani caramelle e biglietti gratis al Wonderland

L’appuntamento è per domani 6 gennaio alle ore 16.30 con il grande evento al luna park di Santa Gilla in via San Simone. “Iniziative per il benessere delle famiglie e dei loro bambini”, dichiara l’assessore alle Attività produttive Sorgia