Eolico in Sardegna, le maxi pale non passano sotto i cavalcavia: “Per portarle sventreranno le nostre terre”

Le immagini dello spartitraffico in uscita dal porto di Oristano “rasato” per far passare le pale non dicono ancora niente. Qua sotto vedete una pagina del progetto di Enel Green Power per Villanovaforru. Solo sul tratto di 131 che dalle banchine arriva al nostro bivio ci sono 14 cavalcavia che non permettono il transito dei tralicci e delle pale eoliche. Per tutti vale quanto scrivono i tecnici dell’azienda “verde”: «I suddetti cavalcavia dovranno essere superati con opportune valutazioni del territorio circostante e successive soluzioni, quali progettazioni di bypass». Si andrà di ruspa, insomma. Immaginate cosa faranno alle strade di campagna che salgono verso le nostre colline. Sbancheranno e sventreranno senza requie. Difficile credere che tutto questo sia fatto nel nome della transizione energetica. Più facile pensare che a parlare sia il dio denaro.