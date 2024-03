Entusiasmo rossoblù: oltre 3 mila tifosi alla Unipol Domus per l’allenamento del Cagliari

Allenamento a porte aperte all’Unipol Domus per i rossoblù di mister Ranieri, in campo per continuare la preparazione alla gara di Monza. Davanti a circa 3.300 tifosi, che hanno assiepato la Curva Nord, la squadra ha svolto degli esercizi di attivazione, poi dei lavori dedicati al possesso palla ed una partita.

In gruppo Ibrahim Sulemana; ha interrotto l’allenamento odierno Yerry Mina per un fastidio al polpaccio sinistro. Personalizzato per Zito Luvumbo e Gianluca Gaetano.

Domani, venerdì 15, nuovo allenamento al mattino; a seguire la squadra partirà alla volta di Monza.