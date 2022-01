Entra in casa quando il proprietario è assente e svaligia il frigorifero: 55enne denunciato a Serramanna.

Ieri a Serramanna i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un 55enne del luogo, disoccupato e con precedenti. I militari, a seguito di una denuncia ricevuta da un cinquantenne anch’egli di Serramanna, hanno accertato che l’indagato, approfittando della temporanea assenza del padrone di casa, si era introdotto all’interno della sua abitazione in via Albania, asportando dal frigorifero di casa prodotti alimentari di vario genere. Come spesso succede a permettere l’individuazione del responsabile dell’episodio delittuoso sono state le immagini di un impianto di videosorveglianza.