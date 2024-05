Entra in casa di una donna e la uccide: dramma a San Giovanni Rotondo 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un terribile omicidio ha macchiato il pomeriggio di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Una donna è stata brutalmente uccisa in casa sua. L’omicida è stato identificato in un giovane che vive sul posto, trovato in chiaro stato confusionale nudo e sporco di sangue che insultava i passanti. Gli inquirenti sono al lavoro per capire l’esatta dinamica dei fatti. La vittima è un’anziana signora originaria di San Giovanni Rotondo e sarebbe stata colta di sorpresa in casa sua, aggredita senza pietà dal giovane. Un episodio che ha sconvolto la comunità e il suo Sindaco, Michele Crisetti: “Oggi si festeggia San Pio qui a San Giovanni Rotondo- ha scritto Crisettisu fb. “Ce lo ricorderemo per la morte di Rachele, l’anziana molto conosciuta in paese, e per il terrore provocato da quest’uomo nudo che si è aggirato per circa mezz’ora nel comune terrorizzando le persone prima di essere bloccato dai carabinieri”.