Ennesimo schianto tra via Corsica e Curie a Cagliari: “Una delle due auto è volata sul marciapiede”

Un altro incidente, l’ennesimo, all’incrocio tra via Curie e via Corsica a Cagliari, nel rione di Monte Mixi. Due le auto coinvolte e una, stando ai testimoni che hanno assistito all’impatto, è finita sul marciapiede dove, solo per miracolo, non stava passando nessuno. Non si registrano feriti gravi, gli agenti della polizia Locale arrivati sul posto non hanno avuto grandi difficoltà a ricostruire la dinamica dello schianto. Da tempo i residenti chiedono che il Comune metta in sicurezza quell’incrocio, ma sinora nulla è stato fatto.