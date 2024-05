Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Intorno alle 15 i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla Sp 24 Padru-Alà dei Sardi, nei pressi del bivio della frazione di Sozza, per un incidente stradale. Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. Tre i feriti presi in carico dal personale del 118 intervenuti con due ambulanze. La squadra ha messo in sicurezza I veicoli e l’area circostante. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Berchidda.