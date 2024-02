Ennesimo incidente a Cagliari, scontro tra auto in via San Paolo: due feriti

Ennesimo incidente a Cagliari, stavolta in via San Paolo, all’altezza dell’incrocio con via Campo Scipione. Due auto, forse a causa del terreno scivoloso, si sono scontrate. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino portuale del capoluogo sardo. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Gli occupanti dei veicoli coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto con due ambulanze. Risultano due le persone ferite lievemente e una persona illesa.

Sul posto anche la polizia locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.