Ennesima truffa online a Teulada, denunciato un 39enne di Taranto

Ieri a Teulada, conclusione di laboriosi accertamenti investigativi, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata un trentanovenne di Taranto, disoccupato e con precedenti. Questi, mediante una falsa inserzione di vendita di una cappotta per automobile postata sul sito on-line “subito.it”, è riuscito a farsi accreditare la somma di 500 euro a titolo di acquisto da un 57enne di Villa San Giovanni, residente a Reggio Calabria, pensionato e incensurato. Naturalmente il bene non è poi mai stato spedito.