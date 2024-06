Ennesima tragedia sulle strade: muore a 40 anni in un incidente con la sua moto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pasquale Roscioli amava le moto e i motori come tanti appassionati e anche ieri era in sella alla sua moto quando la sua Ducati rossa di è scontrata con una jeep sulla strada regionale Valle del Liri, nel Comune di Strangolagalli, in provincia di Frosinone. L’impatto violento è stato troppo per il 40enne, che ha perso la vita praticamente sul colpo. Il conducente della Jeep, un uomo di 53 anni, non ha riportato gravi lesioni ed è stato lui a chiamare subito i soccorsi. Pasquale era un ragazzo amato e apprezzato da tutti, montava mobili per un’impresa a conduzione familiare. Tutta la comunità di Strangolagalli è sconvolta da questa prematura perdita, come ha voluto ricordare il Sindaco Mauro Celli: “La perdita di Pasquale rappresenta una ferita profonda per tutta la nostra comunità. Il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne la bontà e la dedizione. La nostra amministrazione è vicina alla famiglia”.