Ennesima croce sul lavoro in Sardegna, 59enne muore travolto dal trattore: addio a Pierpaolo Bacciu

Un 59enne di Buddusò, Pierpaolo Bacciu, è morto questa mattina schiacciato dal trattore mentre stava lavorando in un podere nelle campagne di Pattada. Sul posto sono piombati i carabinieri di Ozieri e i soccorritori del 118, con non poche difficoltà: zona impervia, impossibile da raggiungere anche in elicottero . Alla fine l’equipe medica è stata costretta a farsi trasportare da dei mezzi agricoli.

Gli accertamenti dell’ennesima croce sul lavoro sono svolti dai carabinieri e dagli ispettori dello Spresal.