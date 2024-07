Endocrinologia: nuovi locali al padiglione G della Cittadella della Salute, ecco tutti i servizi offerti a Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Servizio di Endocrinologia è stato recentemente trasferito nei nuovi locali del padiglione G della Cittadella della salute di via Romagna n. 16. Il Centro funge da HUB endocrinologico per il Centro-Sud Sardegna e svolge attività di diagnosi, terapia e presa in carico delle malattie endocrinologiche e dismetaboliche, della osteoporosi, delle malattie ipotalamo-ipofisarie, del surrene, del sovrappeso, dell’obesità e patologie e disabilità correlate, secondo le linee guida riconosciute a livello nazionale ed internazionale. Il Direttore è il dott. Guido Almerighi. “Un ulteriore tassello nel disegno di riassetto organizzativo territoriale dei servizi snitarie della Asl di Cagliari è stato compiuto– spiega il DG della ASl n. 8 Marcello Tidore – Abbiamo attribuito alla SC di Endocrinologia dei locali più idonei, perchè possano sviluppare l’attività con una qualità e una quantità superiore. I pazienti continueranno ad andare alla Cittadella ma in nuovi spazi riallestiti”

La SC Enodcrinologia eroga le seguenti prestazioni in regime ambulatoriale o di day service:

• visite endocrinologiche generali

• consulenze ai reparti ospedalieri

• ecografie tiroidee

• pacc diagnostico per i noduli tiroidei

• biopsie percutanee ecoguidate della tiroide, dei linfonodi sospetti e delle paratiroidi (possibilità di effettuare eventuale ricerca di tireoglobulina, calcitonina e paratormone su liquido di lavaggio)

• alcoolizzazione di noduli tiroidei cistici

• test diagnostici tramite somministrazione e/o infusione di sostanze ormonali

• terapie infusive con cortisonici ad alte dosi per la oftalmopatia di Graves e con bifosfonati per la terapia dell’osteoporosi

La Struttura semplice per l’Obesità eroga:

• visite dietologiche

• visite fisiatriche

• consulenze dietistiche

• colloqui psicologici

• psicoterapia individuale

• test psicometrici

• terapie di gruppo (attività motoria, educazione alimentare, psicoterapia)

• studio della composizione corporea mediante esame bioimpedenzometrico

L’Unità dispone di ambulatori dedicati per l’oncologia tiroidea, la patologia ipofisaria, le patologie osteo-metaboliche, l’Obesità e il sovrappeso in cui opera una equipe multidisciplinare, le patologie endocrine dei pazienti talassemici.Lo Staff è composto da 6 medici endocrinologi, 6 infermieri, 1 medico dietologo, 1 medico fisiatra, 1 psicologa, 1 dietista, 1 operatore socio sanitario e 2 operatori tecnici. Lo sportello dell’accettazione è situato al piano terra, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.00 (mail: [email protected])

Modalità di accesso

Le prestazioni sono erogate ai pazienti provvisti di regolare impegnativa, previa prenotazione della visita endocrinologica. La prima visita endocrinologica (primo accesso alla struttura o nuovo accesso dopo più di 2 anni) può essere prenotata:

– telefonicamente tramite CUP (Centro Unificato di Prenotazione) al numero 070/474747 o al 1533

– di persona presso gli sportelli degli Uffici ticket/cup

– on line tramite il sito web cupwebsardegnasalute.it

Le visite endocrinologiche di controllo possono essere prenotate:

– di persona presso lo sportello accettazione al primo piano della struttura aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

– telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ai seguenti numeri 070.6096543 e 070.6096526