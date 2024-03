Empoli-Cagliari 0-1, il lampo di Jankto decisivo nel primo blitz in trasferta: è qui la salvezza

Empoli-Cagliari 0-1, il lampo di Jankto per il primo blitz in trasferta: è qui la salvezza. Prima meravigliosa vittoria fuori casa del Cagliari, Ranieri ha trovato la quadra con gli innesti di un gigantesco Mina e di un favoloso Gaetano, e il centrocampista ceco firma il gol della vittoria. Non segnava dal 2021, decisiva anche una rete annullata dal Var a Cacace, prima sconfitta per Davide Nicola alla guida dei toscani. Si tratta di una vittoria fondamentale per la squadra rossoblù, che aggancia il Verona al terzultimo posto portandosi a un solo punto da Frosinone e Lecce. E se dovesse arrivare un’altra vittoria sabato prossimo alla Unipol Domnus contro la Salernitana di Liverani, ultima in classifica, il Cagliari potrebbe addirittura tirarsi fuori dalla mischia,

Unica nota stonata l’infortunio muscolare di Zito Luvumbo, uscito alla mezzora e sostituito da Zappa. Succede tutto in pochi minuti nella ripresa: dopo un lungo consulto il Var annulla la rete del vantaggio dell’Empoli. Poi la grande giocata di Gaetano, il cross di Zappa, Nandez che impegna Caprile, e Jankto che sigla con una rasoiata perfetta, dimostrando perchè Ranieri lo ha voluto al Cagliari. Il tecnico ha cambiato modulo e Mina e Dossena in difesa sono stati due giganti, bravissimo anche Scuffet con almeno 4 parate decisive. La nuova difesa a quattro porta anche al clean sheet, soltanto nella prima gara di campionato a Torino il Cagliari non aveva subito reti in trasferta. Ma quello che conta di più è questa bellissima vittoria, la voglia di lottare “dei ragazzi”, come dice Ranieri che sta costruendo l’ennesimo miracolo cagliaritano. Straordinari gli oltre 600 tifosi rossoblù a Empoli, i loro cori hanno letteralmente trascinato il Cagliari al successo.