Emergenza vespe africane a Cagliari: “Probabilmente hanno fatto il nido nelle mura del Bastione”

Vespe africane in pieno centro a Cagliari, nella zona di Castello. Gli insetti sono stati avvistati e fotografati da Chicca Sabatini, che ha pubblicato lo scatto su Facebook: “Vespe africane sul mio terrazzino, probabilmente hanno fatto il nido nelle mura del bastione, cosa consigliate di fare?”, ha chiesto. Tra le risposte, c’è chi le ha suggerito di rivolgersi ad una ditta specializzata nelle disinfestazioni. Ma la procedura sembra essere più complessa del previsto. Le vespe, infatti, non hanno nidificato in una casa privata, ma in un monumento pubblico. Da qui la necessità che sia l’amministrazione comunale a fare qualcosa: “Ho mandato un’email urgente al Comune perchè è sul Bastione”. La speranza è che, rapidamente, il nido venga eliminato.