Emergenza loculi a Pirri, appello a Truzzu per ampliare il cimitero

“Il Cimitero risulta saturo dall’anno 2005 ed è in corso una vera e propria emergenza loculi per cui la Municipalità di Pirri non è più in grado di soddisfare le richieste dei cittadini a causa dell’assenza di loculi disponibili”: Fiorella Carrus, Presidente della Commissione Decentramento della Municipalità di Pirri, ha presentato ieri una mozione, sottoscritta dalla maggioranza di centrosinistra della Municipalità di Pirri, per richiedere a Sindaco e Assessora quando inizieranno i lavori di ampliamento e riqualificazione del cimitero di Pirri.

“Ho ritenuto necessario presentare questa mozione – spiega la consigliera PD Carrus -, perché siamo di fronte ad un’opera di grande importanza per i cittadini, che chiedono a gran voce, da tanti anni ormai, di risolvere questa problematica che crea grande apprensione alla popolazione, soprattutto alle persone anziane che vogliono mettere un fiore ai propri cari e devono recarsi sino al Cimitero di San Michele, dato che i lavori attesi da tanti anni non sono mai partiti, prima a causa di un contenzioso fra ditte e successivamente per un adeguamento nel progetto.”

Circa due anni fa è stato proposto con un ordine del giorno portato all’attenzione dalla Commissione Decentramento della Municipalità di Pirri, in attesa dell’inizio dei lavori di ampliamento, l’utilizzo di una parte dei loculi destinati ai bambini, in via provvisoria, al fine di contenere per qualche mese l’emergenza loculi.

“L’intervento al camposanto, che prevede un ingente investimento di circa due milioni e cinquecentomila euro, sarà realizzato nella zona sita in Via Fratelli Cairoli, mantenendo la distanza di 50 metri dalla strada. Questa nuova area sarà in grado di ospitare 1000 loculi a sepoltura ordinaria e 300 loculi destinati alla cremazione. Senza dimenticare – prosegue Carrus – la riqualificazione sullo stato attuale del cimitero che presenta percorsi ammalorati, tombe monumentali vandalizzate, servizi igienici inagibili e servizi idrici esterni fatiscenti, senza dimenticare lo stato dell’arte dell’ufficio del custode.

“L’interlocuzione con l’amministrazione non è mai mancata, afferma Maria Laura Manca, Presidente della Municipalità di Pirri, ma troppi i ritardi e comprendo bene il malcontento generale e la tensione.

Sono speranzosa, conclude la Presidente Manca, di ricevere un riscontro esaustivo che raccolga tutte le informazioni richieste e che possa dare una risposta a tutta la cittadinanza di Pirri, che tiene in modo particolare a questo intervento.”