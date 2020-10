Emergenza Covid, 500 nuovi medici e più posti letto in Sardegna

Cinquecento nuovi medici da poter assumere in Sardegna nell’emergenza Covid, è arrivato il via libera dal Governo. Come conferma anche l’Ansa, quella che è stata anche una richiesta fatta dall’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, e prevista nello specifico decreto legge del 17 marzo 2020, è realtà. Nieddu ha già dato mandato all’Ats di preparare il bando, i giovani medici si occuperanno “dei tracciamenti immediati delle catene di contagio, decidono sui tamponi da somministrare, sulle quarantene e sugli isolamenti”. Insomma, un nuovo rinforzo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Confermato anche l’avvio della nuova fasper poter contare su ben 402 posti letto dedicati a pazienti positivi. Arrivati il Mater Olbia e il Policlinico sassarese, al Santissima Trinità di Cagliari, come già anticipato stamattina da Casteddu Online, ci sono 24 posti in più.