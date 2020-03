Emergenza a bordo, l’aeroplano atterra senza carrello: il video

È stata la manovra del pilota a salvare la vita al passeggero a bordo di un piccolo aereo monomotore all’aeroporto Phoenix Goodyear, in Arizona,Cliccare qui per annullare la sottoscrizione lunedì mattina. A provocare l’atterraggio d’emergenza è stato un guasto al carrello del Piper che non è sceso nonostante i ripetuti tentativi del comandante. Nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, grazie alla prontezza di riflessi e all’abilità del pilota che è riuscito ad atterrare senza carrello. Il video del Family News Chopper dell’Arizona riprende mentre il pilota scende e l’aereo bacia la pista. Il video mostra il pilota e il suo passeggero che scappano dall’aereo non appena si ferma e subito viene circondato dai mezzi di soccorso.