Elmas, vietato utilizzare l’acqua in tutta la città: valori di Escherichia coli troppo alti

“In attesa dell’imminente ordinanza sindacale, a seguito della nota dell’Asl pervenuta poco fa, comunichiamo ai cittadini che temporaneamente l’acqua non è idonea al consumo umano e quindi si raccomanda il non utilizzo sia come consumo diretto sia mediante incorporazione negli alimenti”. Questo il messaggio diffuso dal Comune di Elmas sulla pagina ufficiale Facebook. In allegato, viene mostrato anche il foglio ricevuto dall’Ats nel quale si legge chiaramente che “le analisi sull’acqua” hanno dato risultati “non conformi”.

Tra i valori che non vanno bene ci sono quelli dei Coliformi e dell’Escherichia coli. Vietato, dunque, bere l’acqua che esce dai rubinetti, idem utilizzarla per lavare il cibo.