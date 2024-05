Elmas, una mostra per raccontare i volti della longevità sarda

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non sono gradite pose particolari e visi levigati, bensì i segni del tempo ben incisi sulla pelle: sono loro i protagonisti e anche i più amati e studiati in tutto il mondo che ancora raccontano ciò che è accaduto nell’ultimo secolo. È così che il Comune ha promosso l’evento, che sarà ospitato nel Teatro Comunale Maria Carta a partire dalle ore 18, e che prevede l’esposizione di una selezione delle oltre 500 foto scattate negli anni dal concittadino Vargiu, conosciuto in tutta la Sardegna come il “fotografo dei centenari”.

Da tanti anni ormai, Pierino Vargiu e la moglie Angela Mereu girano l’Isola per ritrarre i maggiori esponenti della longevità sarda. L’incontro di domani “racconterà questa fantastica avventura e metterà in mostra il frutto di questo impegno” ha comunicato il Comune. All’evento parteciperanno la Sindaca Maria Laura Orrù, l’assessora alla Cultura Fabiola Nucifora, il professor Andrea Loviselli, la professoressa Fernanda Veluzzi, il genealogista Pino Ledda, la dottoressa Patrizia Piras, il dottor Riccaro Laria, Guglielmo Aru e il Gruppo Culturale della scrittrice Alessandra Sorcinelli. Sarà proprio lei a moderare l’incontro. Nanni Trincas offrirà un momento musicale.

L’evento è gratuito e aperto a tutte e a tutti.