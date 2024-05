Elmas, si ribalta l’auto guidata da una 53enne di Teulada sulla 130: ricoverata in gravi condizioni al Brotzu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Elmas, si ribalta l’auto guidata da una 53enne di Teulada: ricoverata in gravi condizioni al Brotzu. Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari intorno alle ore 15:30 per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha coinvolto due autovetture sulla S.S. 130 al Km 5,400 all’altezza dello svincolo per Elmas. Nello scontro una delle due autovetture, guidata da una donna di 53 anni di Teulada, si è ribaltata. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto dalla Centrale operativa di Cagliari, hanno provveduto alla stabilizzazione del mezzo e all’estricazione della conducente dalla vettura per poi affidarla alle cure del personale sanitario che ne disponeva il trasporto all’ospedale Brotzu in codice rosso. Sul posto, oltre alla squadra VF ed al personale sanitario del 118, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza