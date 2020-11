Elmas, scoperto e denunciato il cliente furbetto di Assemini al Bricoman: decisivo l’intervento delle guardie

Elmas, scoperto e denunciato il cliente furbetto al Bricoman: decisivo l’intervento delle guardie. Secondo strano furto al Bricoman in pochi giorni. Un cliente abituale, acquista nel settore edilizia del megastore Bricoman Elmas, ma non tutta la merce che carica solitamente nell’autovettura viene pagata in cassa. Insospettiti dai ripetuti movimenti anomali, gli addetti alla vigilanza Tiger che opera nella struttura, il giorno 22 ottobre fermano l’uomo per una verifica all’uscita del negozio e si accorgono che all’interno dell’auto aveva nascosto sotto dei teli materiale vario del valore di 157,50 euro senza avere pagato. Intervenuta la pattuglia dei Carabinieri l’uomo residente ad Assemini viene identificato dai militari e denunciato.