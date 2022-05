Elmas, mano tesa ad anziani e disabili: ritorna il pulmino gratuito

Sabato 21 maggio si svolgerà la cerimonia di consegna del nuovo “pulmino masese”, un servizio reso possibile grazie alla collaborazione tra il circolo Acli di Elmas, l’amministrazione comunale, la PMG Italia, Società Benefit per l’Impatto Positivo e le attività produttive del territorio che attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari sul mezzo sostengono il progetto di mobilità garantita. L’autoveicolo attrezzato è di grande importanza per la comunità masese perché permette di proseguire, per il quinto anno consecutivo, i servizi di accompagnamento a favore delle persone anziane o con difficoltà motorie, con maggiore affidabilità e comfort rispetto al precedente mezzo in uso fino a oggi. Si tratta di un servizio gratuito per tutti i cittadini e tutte le cittadine masesi, disponibile a chiamata e attivo dalle 09 alle 13:30 e dalle 15 alle 19.

Per prenotare il servizio, con il quale è possibile raggiungere tutti i punti principali e strategici del territorio urbano di Elmas, è necessario chiamare il numero +393515511704. La cerimonia, che si svolgerà a partire dalle 10:30 in piazza Ruggeri, prevede la donazione del nuovo mezzo alla cittadinanza con il taglio del nastro e la benedizione del parroco don Marco Orrù . “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e condividere con noi questo importante momento. L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il progetto del “pulmino masese”, tra cui i volontari e le volontarie del servizio civile universale e tutti i cittadini e tutte le cittadine della comunità masese che a titolo gratuito si impegnano ogni giorno per far sì che questo servizio sia sempre attivo”.