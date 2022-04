Elmas, la Bmw di un operaio nuovamente distrutta: vetri sfondati e sedili squarciati

Graffi ovunque, dal lunotto al paraurti, tutti i vetri sfondati e sedili squarciati con un taglierino o un altro oggetto affilato. Ecco come ha trovato, all’alba di due giorni fa la sua Bmw, a Elmas, un operaio trentaquattrenne di Sestu. L’uomo ha già denunciato tutto ai carabinieri, e non è la prima volta che subisce danni simili. A luglio, infatti, un’altra sua auto, sempre una Bmw, l’aveva ritrovata col tettuccio, i vetri e le portiere rigati e con un faro e il cofano distrutti. Il fatto era avvenuto in via Renda, qualche giorno fa invece nella zona del cimitero, in via Cagna.

Sul caso indagano i carabinieri che, stando a quanto trapela, avrebbero detto all’uomo di verificare se nella zona ci siano telecamere o se qualcuno possa aver visto qualcosa nella notte tra domenica e lunedì. L’uomo, per tutelarsi, si è rivolto ad un avvocato. I danni sono ingenti.