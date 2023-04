Elmas, ecco la pista d’atletica: “Sei corsie per far crescere nuovi atleti”

Elmas ha la sua nuova pista d’atletica. Sarebbe più corretto utilizzare il plurale, visto che le corsie sono ben sei, tutte omologate ed utilizzabili per i grandi eventi sportivi. Ma, principalmente, per allenarsi. Ad annunciare la fine dei lavori è la sindaca Maria Laura Orrù: “È il simbolo di un impegno serio e preciso che come comunità vogliamo prenderci con lo sport e con le sportive e gli sportivi che operano nel nostro territorio. Si tratta di un progetto avviato in parte precedentemente, e che abbiamo deciso di portare avanti apportando alcune sensibili modifiche e migliorie che ritenevamo indispensabili per ottenere un impianto sportivo qualitativamente migliore”.

La pista, sei corsie abilitate per le gare più importanti, garantirà ai tanti tesserati dell’associazione sportiva “Edoardo Sanna di Elmas” e a tutti coloro che vi si iscriveranno nei prossimi anni, di praticare le diverse discipline nella massima sicurezza e nella certezza di poter raggiungere i risultati migliori. “Anche io sono stata sportiva e so bene quanto possa influire, nella preparazione e nella crescita di un atleta, la possibilità di allenarsi in impianti costruiti a regola d’arte”, prosegue la sindaca. “Lo sport, nella sua estrema sintesi, è l’arte del perfezionismo, la sfida quotidiana ai propri limiti”.