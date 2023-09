Elmas, all’aeroporto spunta un bastone da sciamano col teschio di un caprone

Di sicuro è tra gli oggetti più curiosi che si possono notare in un aeroporto: un bastone, simile a quelli utilizzati dagli sciamani, con in cima non un teschio umano, per fortuna, ma quello di un caprone. A notarlo, e fotografarlo, un taxista di Villasimius, Giovanni Zanda, nel settore delle partenze. L’oggetto, abbastanza inquietante per non dire macabro, è stato poggiato sulla balaustra che sorregge la vetrata proprio accanto al piccolo marciapiede prima delle corsie per auto, pulmini e taxi. Una banale dimenticanza, uno scherzo di cattivo gusto o qualcos’altro?