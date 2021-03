Elmas, all’aeroporto arrivano i tamponi a pagamento per chi parte: uno costerà 45 euro

Tampone antigenico rapido gratuito per chi arriva, grazie al piano imbastito dalla Regione Sardegna, a pagamento invece per chi parte dall’aeroporto di Elmas. Chi sbarca nell’Isola potrà scegliere se sottoporsi al test, stesso identico discorso per chi invece vuole lasciare l’Isola. Nessun obbligo, ma per chi deve lasciare la Sardegna e vuole tutelarsi, sarà indispensabile aprire il portafoglio. Sono infatti attivi i test anche per i passeggeri in partenza Il servizio di tamponi antigenici rino-faringei rapidi, che garantiscono il responso in tempi ridotti, nell’aeroporto “Mario Mameli” di Elmas. L’accordo è stato stretto tra la Sogaer e una società, la MetiGroup. L’azienda metterà a disposizione medici, biologi e infermieri in una sala al piano terra del settore arrivi: il tampone sarà eseguito, su richiesta, non soltanto ai passeggeri in partenza ma anche alla popolazione. Il servizio a pagamento per i passeggeri in partenza o per la cittadinanza che ne facesse richiesta, va ad integrare quello già operativo messo a disposizione gratuitamente da Regione Sardegna per i viaggiatori in arrivo presso lo scalo di Cagliari-Elmas.

Il costo? “Quarantacinque euro. Non sarà necessario attendere il responso nella sala: giungerà via mail all’indirizzo indicato da chi si sottoporrà al test in non più di 10 minuti. Il risultato dei test non sarà valido soltanto per il viaggio, ma anche per qualsiasi altra esigenza, ad esempio ingresso in Rsa, lavoro, visite mediche e concorsi”.