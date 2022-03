Elmas, addio baracche e degrado accanto a Santa Gilla: capanne e piattaforme nuove per i pescatori

Di



hinterland

Dalle passerelle in legno ormai marce a piattaforme nuove di zecca per chi pesca da decenni a Giliacquas. Ok anche a spazi per fare sport accanto allo stagno: i soldi in arrivo, entro aprile, da Roma