Elmas, 44enne trovato a bordo di un’auto rubata: denunciato.

Ieri ad Elmas i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, al termine di alcuni accertamenti e di un intervento su strada, hanno denunciato per ricettazione e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità un 44enne senza fissa dimora originario di Decimoputzu, con precedenti denunce a carico e sottoposto a un ordine di presentazione alla PG. I carabinieri attorno alle 21 sono stati allertati dalla centrale operativa di via Nuoro per il furto di una Fiat Multipla di proprietà di un sangavinese di 43 anni, residente a Samassi. Il furto era avvenuto proprio a Samassi nei pressi dell’abitazione della vittima. I militari, durante le ricerche, hanno rintracciato il veicolo a Elmas in via Fratelli Wright e hanno identificato a bordo l’uomo denunciato. All’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto uno zaino all’interno del quale erano contenuti cosmetici ed altri oggetti che sono stati sottoposti a sequestro. L’auto è stata restituita al proprietario.