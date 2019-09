“Elisa Pomarelli uccisa perché non voleva più vedere Massimo”, intanto c’è un altro arresto

Arriva una scomoda verità. Elisa Pomarelli sarebbe stata uccisa perché non voleva più vedere Massimo Sebastiani. È questa l’ipotesi al momento più accreditata dagli inquirenti di Piacenza che indagano sull’omicidio dell’impiegata piacentina di 28 anni, il cui cadavere è stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco dopo che il 45enne, arrestato ieri dopo una fuga di quasi due settimane, ha confessato il delitto e ha portato gli investigatori nel punto in cui l’aveva seppellita sulle colline piacentine.

Lo rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Il delitto sarebbe avvenuto quindi subito dopo l’uscita a pranzo insieme dei due in una trattoria a Ciriano di Carpaneto. Non è ancora chiaro invece come e dove esattamente l’operaio l’abbia uccisa”.

