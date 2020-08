Sardegna, arriva il nuovo elicottero Drago 144: il battesimo dell’acqua dei vigili del fuoco

Giovedì si è svolto il “battesimo dell’acqua” del nuovo elicottero assegnato al nucleo elicotteri della Regione Sardegna con base ad Alghero Fertilia: il velivolo un AW139 della Leonardo, battezzato Drago 144. Erano presenti il Direttore Regionale Vigili del Fuoco per la Sardegna Cavriani e i comandanti di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano.

Il Responsabile Reparto Volo Antonio Boi, ha presentato il nuovo velivolo, illustrando le notevoli potenzialità della nuova macchina per il soccorso. Tra le più significative il sistema NGV (Night Global Vision) fondamentale per il volo notturno, l’autonomia di volo raddoppiata, e la velocità di crociera aumentata rispetto al sempre efficace AB412 e soprattutto aumentata la sicurezza. Il drago VF 144 volerà da subito per l’addestramento degli equipaggi e sarà operativo per il soccorso orientativamente per fine anno.