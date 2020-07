Eliana e Filippo, una coppia bellissima spezzata da un terribile incidente: muoiono entrambi. Dopo la ragazza è deceduto anche lui, il ventenne Filippo, in seguito alle ferite riportate in un drammatico incidente che ha cancellato per sempre una coppia bellissima, due ragazzi che si amavano. Lo scooter nel quale viaggiavano si è schiantato contro un’auto a Vittoria, in provincia di Ragusa, in Sicilia. Lei, Eliana Denaro, aveva appena 17 anni, mentre Filippo ne aveva 20. La coppia di giovani fidanzatini era finita sbalzata sull’asfalto, l’impatto tra i due mezzi è stato fortissimo. Puntuali i soccorsi, il ragazzo ha cessato di vivere questa mattina all’alba.