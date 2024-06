Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Elezioni in Italia, Giorgia Meloni dominatrice assoluta: vola quasi al 29 per cento, la premier in luna di miele con gli italiani. La chiamavano la caciarona quando era l’unica all’opposizione di Draghi, il risultato delle europee dopo due anni da premier la incorona: mai una donna è stata all’apice della politica italiana e addirittura supera i consensi delle politiche mentre crolla il M5S di Giuseppe Conte, che aveva promesso una potenza di fuoco per salvare gli italiani dal dopo Covid. Mentre gran parte dell’ Europa vira a destra, il risultato di Giorgia Meloni con Fdi primo partito italiano rafforza nettamente il governo, con la Lega che arramca e Forza Italia che tiene, ma col centrodestra in netta maggioranza in Italia.

Importante però è anche il risultato di Eddy Schlein, che pur osteggiata da una parte del Pd va al 24,5 per cento in una guerra tra due donne che segnerà la politica italiana per i prossimi anni. la leader del Pd può contare anche sul grande risultato ottenuto dall’Alleanza verdi-Sinistra al 5,7 per cento. Ma il Campo Largo non può decollare a causa della debacle dei grillini, che senza il reddito di cittadinanza e dopo essere stati fagocitati dal Pd che avevano inizialmente osteggiato, sembrano ormai a un passo dal crollo totale. La sardegna va in controtendenza con la vittoria di Alessandra Zedda e quella, secondo gli exit poll, di Massimo Zedda che a Cagliari vincerebbe nettamente al primo turno.