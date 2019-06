Elezioni comunali in Sardegna: urne aperte in 28 comuni

Ventotto comuni sardi oggi al voto, urne aperte dalle 7 alle 23. Sono oltre 380mila sardi chiamati alle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. A Cagliari la sfida è a tre: Paolo Truzzu per il centrodestra, Francesca Ghirra per la sinistra e Angelo Cremone.

Le città con più di 15 mila abitanti che potranno andare al ballottaggio il prossimo 30 giugno oltre Cagliari sono Alghero, Sassari, Monserrato e Sinnai.

Gli altri comuni chiamati oggi al voto sono Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino, Sant’Anna Arresi, Serrenti, Villasimius, Bosa, Magomadas, Sini e Sorradile, Onanì, Ortueri, Sarule, Tortolì e Villagrande, Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari e Sorso.

Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.