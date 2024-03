Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Elezioni comunali a Cagliari, il primo sondaggio: Zedda vola al 54 per cento e doppia Chessa, Farris al 19. A commissionare il sondaggio di Bidimedia è stato proprio Giuseppe Farris, i numeri parlano chiaro: se il centrodestra va diviso alle urne perde, sia con Gianni Chessa che con Edoardo Tocco, e Massimo Zedda rischia di tornare sindaco già al primo turno. Sondaggio che però dice anche altre cose: la fiducia su Farris è molto alta, intorno al 20 per cento, cifra notevole trattandosi al momento di un candidato unicamente civico. E se il centrodestra convergesse proprio su Farris, andrebbe a un testa a testa con Zedda, che però deve ancora incassare la fiducia del Pd. Numeri alla mano: Zedda supererebbe Gianni Chessa 54-27, doppiando nettamente l’ex assessore regionale sardista, a conferma della crisi del Psd’Az dopo i cinque anni della Regione con Solinas. Mentre contro Edoardo Tocco sarebbe in vantaggio 53-30, altro divario netto e incolmabile. Nel primo dei duelli Farris sarebbe al 19 per cento (quasi un cagliaritano su 5 dunque lo voterebbe), nel secondo al 17. Ed è chiaro che la coalizione che ha governato con Truzzu sia penalizzata soprattutto dai cantieri e dal disastroso operato del sindaco uscente, che rischia di consegnare al centrosinistra anche Cagliari, dopo la Regione.

ECCO TUTTO IL SONDAGGIO PER LE EUROPEE E LE COMUNALI DI CAGLIARI

Se oggi si votasse per le elezioni europee a quale delle seguenti liste darebbe il suo voto?

Un’altra lista 1,6

Fratelli d’Italia 22,5

Lega 4,5

Forza Italia 6,9

Noi Moderati 1,5

Azione 3,5

Italia Viva 2,5

Partito Democratico 20,8

Alleanza Verdi e Sinistra 10,7

+Europa 2,9

Movimento 5 Stelle 18,7

Pace, Terra e Dignità – Lista Santoro 1,5

Democrazia Sovrana Popolare 1,7

Libertà – Sud Chiama Nord 0,7

AFFLUENZA 48-52

BIANCHE NULLE 2,1

INDECISI 29,0

Alle prossime elezioni comunali di Cagliari prenderebbe in considerazione l’eventualità di votare una lista Civica anziché

per uno dei partiti tradizionali?

TOTALE CDX CSX M5S Ex TP

Sì, sicuramente 20,1 46,0 34 22 68

Sì, probabilmente 21,3

No, probabilmente 20,2

No, sicuramente 21

Non so 17,4Quanta fiducia ha nei seguenti personaggi politici?

Giuseppe Farris (Lista CiviCA 2024)

TOTALE CDX CSX M5S Ex TP

Molta 21 56 15 14 36

Abbastanza 18

Poca 18

Nessuna 34

Non so 9

Non conosco 23%

Gianni Chessa (Partito Sardo d’Azione)

Molta 6 47 2 3 1

Abbastanza 16

Poca 11

Nessuna 65

Non so 2

Non conosco 8%

Edoardo Tocco (Forza Italia)

TOTALE CDX CSX M5S Ex TP

Molta 8 65 3 8 15

Abbastanza 19

Poca 29

Nessuna 40

Non so 4

Non conosco 10%

Massimo Zedda (Progressisti)

Molta 17 12 74 71 58

Abbastanza 24

Poca 21

Nessuna 36

Non so 2

Non conosco 2%

Nel mese di giugno si voterà per le elezioni comunali di Cagliari. Se si votasse domani, quale di questi candidati alla carica di Sindaco voterebbe?

Scenario 1 di 2

Giuseppe Farris (Lista CiviCA) 19

Massimo Zedda (Centrosinistra) 54

Gianni Chessa (Centrodestra) 27

Non so 53%

Scenario 2 di 2

Giuseppe Farris (Lista CiviCA) 17

Massimo Zedda (Centrosinistra) 53

Edoardo Tocco (Centrodestra) 30

Non so 48%

Note Metodologiche

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: BiDiMedia s.r.l.

Soggetto Committente: Giuseppe Farris

Interviste eseguite tra il 26 ed il 29 Marzo 2024

Metodo raccolta delle informazioni: CAWI/Da Panel

Popolazione di riferimento: popolazione maggiorenne residente nel comune di Cagliari