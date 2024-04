Elena muore a 21 anni mentre consegna pizze: la macchina con cui lavorava aveva le gomme vecchie di 16 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una tragedia sul lavoro risalente al gennaio di 2 anni fa potrebbe avere ora una svolta fondamentale. La giovanissima Elena Russo, studentessa di Giurisprudenza di 21 anni, era morta in un incidente a Modena mentre consegnava pizze per un locale a San Bartolomeo di Reggio Emilia. Come racconta Il resto del Carlino, la Fiat Panda con cui lavorava la ragazza aveva le gomme usurate: due vecchie di 16 anni, un’altra 8. Praticamente, i pneumatici montati sulla vettura erano più vecchi dell’auto stessa che la giovane guidava per lavorare. Questo potrebbe trasformare una tragica fatalità in pesanti responsabilità per i datori di lavoro di Elena. Il gip Andrea Rat ha ora ordinato alla Procura un’imputazione coatta a carico dei due legali rappresentanti della pizzeria per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Secondo i legali dei titolari del locale, il terribile incidente sarebbe invece da attribuire all’alta velocità. Il caso è stato riaperto grazie alla tenacia dei genitori di Elena, che si sono fermamente opposti all’archiviazione.