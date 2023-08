Elena, la bagnina 18enne che salva un turista da un arresto cardiaco

La bellissima storia di una vita salvata grazie al defibrillatore e alla prontezza di una bagnina 18 enne, Elena Penzo. La giovanissima bagnina ha salvato un uomo straniero di 59 anni (di cui non si conosce il nome) che mentre ieri mattina faceva jogging sulla spiaggia di Chioggia , attorno all 13 si è sentito male e si è accasciato. Gli altri bagnanti, come riportato dal Blog Chioggia Azzurra, hanno avvertito subito Elena che si è accorta che l’uomo aveva un arresto cardiaco in corso e ha effettuato le prime manovre salvavita, tra cui l’uso del defibrillatore, che hanno scongiurato il dramma e hanno contribuito a salvare la vita del turista. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, allertati insieme ad Elena dell’accaduto. Il sindaco della città ha voluto ringraziare pubblicamente Elena: “Questa mattina – ha sul suo profilo Facebook – sono andato a salutare e ringraziare a nome della città, Elena Penzo, una ragazza di appena 18 anni, una/o dei nostri splendidi bagnìni che garantiscono la sicurezza dei bagnanti durante questa stagione estiva 2023.”