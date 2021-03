Elena di Quartucciu: “Non abbraccio mia mamma da un anno, dove sono i vaccini per gli anziani?”

L’età è di quelle a rischio: 90 anni. E, senza nessuna protezione valida contro il Covid, una nonnina di novant’anni di Quartucciu non esce di casa “da marzo 2020”. A raccontarlo è la figlia Elena Vicoli, 58 anni, impiegata di Cagliari ma residente a Quartucciu. “Mamma è malata, ha una grave forma di asma ed è invalida. Ma prima del Covid usciva, faceva passeggiate e andava in chiesa, sempre accompagnata da me o da un altro dei suoi figli. Ha una badante che si prende cura di lei”, racconta la Vicoli. “La vita, però, non può essere definita tale se da un anno non si può mettere il naso fuori di casa. Ho chiamato l’Ats per chiedere dei vaccini, non sanno nulla. Non abbiamo ricevuto nemmeno l’sms, mamma non è in nessuna lista. E io non posso abbracciarla da un anno, devo darle le medicine rispettando le distanze e indossando sempre la mascherina”.

La 58enne critica la mancata erogazione dei vaccini: “Ho paura che mamma trascorra ciò che le resta da vivere sbarrata in casa, insomma, che muoia senza poter respirare nuovamente l’aria della città. Chi di dovere si dia una mossa con i vaccini, vivere situazioni simili è avvilente”.