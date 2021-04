Elena, cantante di Capoterra: “Senza lavoro da 15 mesi. Ho finito le lacrime”

Elena Ciccu, di Capoterra, cantante e animatrice, sabato scenderà in piazza dei Centomila per la manifestazione pacifica: “È arrivato il momento che le persone si sveglino e alzino la voce. Dobbiamo ricominciare a lavorare, sempre in sicurezza perché c’è una pandemia e dobbiamo proteggerci con le mascherine. Non siamo noi lavoratori il problema.

Come tutte le categoria, anche la mia è passata nel dimenticatoio: da 15 mesi il mio lavoro è fermo, ho sempre lavorato nelle piazze della Sardegna tra le feste patronali e le sagre ma da quando è scoppiata la pandemia anche il mio lavoro è stato fermato: io ci vivevo, sono mamma e ho una bimba di 4 anni.

Chi può dirci quale lavoro è o non è indispensabile se quel determinato lavoro ci da il pane tutti i giorni.

Ho terminato le lacrime,

c’è tanta rabbia per gli amici che hanno preso il covid e stanno male, rabbia per chi ha perso amici, parenti, lavoro, tutto.

Rabbia quando vedo un padre di famiglia al supermercato che fa la spesa con la testa bassa.

Sono sempre meno le persone unite, zitti

come cani che obbediscono. Però possiamo essere anche la voce che può arrivare dove vuole, siamo il confine della nostra libertà, abbiamo il diritto di cambiare tutto e ricominciare in sicurezza. Il popolo sardo è sempre stato unito, io sabato 17 sarò in piazza a manifestare”.

Risentite qui l’intervista a Elena Ciccu di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/497540048097632/

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU