Eleganza e prestigio al Porsche Classic di Cagliari

Appuntamento per tutti gli appassionati ad un evento esclusivo che si terra’ Sabato 19 Ottobre a partire dalle ore 17,30 alla “Calata dei Mercedari” di Cagliari.

La manifestazione ,organizzata dall’ Aci Historic Club Cagliari e ACI Automoblie Club Cagliari, consentira’ di ammirare una selezione di modelli della prestigiosa Casa automobilistica tedesca perfettamente conservati . Sara’un occasione imperdibile per i collezionisti e per tutti gli amanti delle automobili storiche Porsche di poter osservare da vicino esemplari che hanno fatto la storia dell’ automobilismo internazionale

ed allo stesso tempo un’ altra oppurtunita’ per tutti coloro che seguono il movimento del motorismo storico sardo di trascorrere una serata all’insegna della passione per le quattro ruote di classe e di prestigio ,

caratteristiche che da sempre si accostano al marchio Porsche .

Sara’ un momento di condivisione , accompagnato dalle note di un elegante sassofonista, che contribuira’ a rendere ancora piu’ unica la serata .

Si rinnova ancora una volta l’ impegno dell’ Aci Historic Cagliari e dell’ Aci Automobile Club Cagliari nel promuovere la cultura dell’automobilismo storico esaltando la tradizione , l’ eleganza e l’elevato studio ingeneristico che contraddistinguono da sempre le Porsche Classic rendendole delle icone assolute nel panorama automobilistico mondiale .

L’evento è aperto al pubblico con accesso assolutamente gratuito.