Efficientamento energetico a Uta, lavori al polo sportivo di Bascus Argius

Uta, durante l’ultimo Consiglio comunale sono stati approvati importanti stanziamenti per migliorare le strutture comunali. Di particolare importanza i 70.000 euro relativi ad un finanziamento ministeriale che verrà utilizzato per l’efficientamento energetico del polo sportivo Bascus Argius e delle zone circostanti come l’area parcheggio e il collegamento tra campo da calcio e Skate Park grazie ai più moderni impianti a LED. L’intervento consentirà al Comune di avvantaggiarsi di una notevole riduzione del costo della bolletta energetica particolarmente gravosa per la tipologia degli impianti presenti ormai non più adeguati. Oltre ai risvolti economici, ci saranno importanti ricadute ambientali e di sicurezza data l’illuminazione in zone oggi pressoché al buio. Il Sindaco Giacomo Porcu: soddisfatti di poter proseguire nel miglioramento di un polo sportivo divenuto in breve tempo un punto di riferimento del territorio migliorandone efficienza e sicurezza.

L’assessore allo sport e all ‘efficientamento energetico Andrea Onali: “ Sempre più bello, funzionale ed ora economicamente sostenibile.

I nuovi impianti a led abbinati alla imminente costruzione della copertura fotovoltaica delle tribune permetteranno all’ente un cospicuo risparmio con un’occhio di riguardo verso l’ambiente”.