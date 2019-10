Ed Mott Quintet, sabato 26 ottobre al BFlat

Grande evento per il cartellone della rassegna Bflat Jazz Festival , allestito dalla Domina Edizioni Musicali di Cagliari, nel club di via del Pozzetto con la direzione artistica di Marcotullio Coco, giunta alla sua sesta edizione. Ad esibirsi, sabato 26 ottobre , in doppio spettacolo alle ore 21 e alle ore 23, “il gigante” di Rio de Janeiro ED MOTTA , Straordinario artista, polistrumentista e produttore discografico, il creatore della soul music brasiliana . Soul-jazz, brazil, scat-vocals, lounge: così Motta definisce il suo stile musicale. Il 45enne nipote di Tim Maia (uno dei più grandi autori della popular music brasiliana), si è affermato sin dalla fine degli anni ’80 (oggi conta 13 album incisi da solista) con un sound caratterizzato da una forte presenza di elementi funk e soul. Nominato al Grammy più volte , è un idolo tra musica popular brasileira. Vanta collaborazioni con Roy Ayers, 4 Hero, Seu Jorge, Incognito, Bo Diddley e Ryuichi Sakamoto. Nell’album “AOR” vi è un eccellente tributo di Ed Motta a gruppi come Earth, Wind & Fire, Doobie Brothers, Chicago, Beach Boys e Steely Dan, che ne hanno influenzato il lavoro di cantante e tastierista. La voce di Ed Motta ricorda Donald Fagen, con progressioni melodiche inusuali. Il colosso di Rio, insomma, è una vera forza della natura. Per la prima volta in Sardegna e con l’unica data italiana, sta creando grande attesa al Bflat di via del Pozzetto.