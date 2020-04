Eccolo, l’elicottero fermo a bassa quota nel cielo del centro di Cagliari: il VIDEO dei lettori. Tanti cittadini ai balconi col naso all’insù nella Cagliari spettrale. Il rumore si sente fortissimo in tutto il quartiere di San Benedetto sino a piazza Repubblica e in altri quartieri: un elicottero che sorvola la città, maxi controlli notturni nell’ennesima notte di divieti per Coronavirus. Col clima che resta teso, per i sei nuovi morti oggi in Sardegna e la curva dei contagi in campo nazionale che resta stabile. Il rumore dell’elicottero che ruota su mezza città è fortissimo e segnalato da tanti lettori a Casteddu Online, ancora non ci sono notizie ufficiali su eventuali operazioni in corso. Potrebbe trattarsi di normali controlli delle forze dell’ordine.