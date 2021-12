Eccole le nuove restrizioni: super green pass anche al bar, terza dose a 4 mesi e validità green pass a 6 mesi, mascherine all’aperto

Mascherine obbligatorie all’aperto, validità del green pass da 9 a 6 mesi a partire dal primo febbraio, Ffp2 obbligatorie in cinema, teatri, mezzi di trasporto ed eventi. E ancora, la terza dose del vaccino dopo 4 mesi dalla seconda, non più i 5 già accorciati di un mese rispetto all’inizio, e ristoranti e bar solo per i vaccinati, perché anche per consumare caffè e aperitivi al bancone servirà il super green pass. Sono queste, secondo le prime indiscrezioni in arrivo da Roma, le misure emerse dalla cabina di regia che saranno portate nel consiglio dei ministri di questo pomeriggio alle 17.

Contestualmente, il governo sta valutando di introdurre prezzi calmierati per i dispositivi di protezione obbligatori, in modo da evitare speculazioni.

Il super green pass in bar e ristoranti al banco sarà richiesto fino al 31 gennaio, poi si valuterà il da farsi in base ai dati.

Sono vietati invece fino al 31 dicembre eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto, una decisione presa per uniformare le misure in tutta Italia dopo che diverse Regioni e comuni si erano già mossi in questa direzione. Scatta inoltre il divieto, in cinema, teatri e per eventi sportivi al chiuso, di consumare cibi e bevande.

Il governo valuta l’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutto il personale della pubblica amministrazione, ma una decisione sul punto sarà presa solo dopo il confronto con le Regioni.