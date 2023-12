Eccola, la nuova via Roma: “Che disastro”, il capo della massoneria attacca Truzzu

Ecco la nuova via Roma a Cagliari, con le corsie ridotte per le auto e il muretto separatore per la foresta urbana che arriverà sino a poche decine di metri dal porto. Foto dall’alto, scatta dal gran maestro della massoneria cagliaritana, Gian Franco Pilloni, con critica inclusa. E dalle sue parole si capisce sin troppo bene che nel mirino ha messo il sindaco Paolo Truzzu: “Pubblico questa foto, fatta dal balcone del mio ufficio. L’intento era quello di tranquillizzare prima di tutto gli amici e poi, tutto il resto della cittadinanza. I lavori come potete vedere procedono spediti, gli esercenti che operano nella Marina possono stare tranquilli, come documenta la foto ci stanno lavorando la bellezza di quattro operai”, scrive Pilloni. “Di questo passo nel 2025 i lavori saranno terminati. Si mettano il cuore in pace i commercianti, i ristoratori, i baristi, e tutto il resto dei residenti”. Cantiere quindi ancora totalmente in corso nel mese clou per molti commercianti, quello di dicembre.

Pilloni offre solo un’alternativa, la più logica, per cambiare il destino di via Roma: “A meno che il futuro sindaco che spazzerà via l’autore di questo, e non solo, disastro, blocchi questo saccheggio, demolisca il tutto, ripristini e faccia tornare via Roma al suo vecchio splendore”.